Theo Hernandez, quante chance ci sono di vederlo al Napoli? Cosa succede con l’Arabia

Il futuro del terzino rossonero è decisamente incerto: nonostante i tanti club interessati al francese i dubbi aumentano giorno dopo giorno.

È già tempo di calciomercato. Con l’apertura della mini-sessione di mercato prima del Mondiale del Club, molti club europei stanno già chiudendo le prime trattative dell’estate, cercando di ingaggiare i profili più interessanti. In Serie A regna il Napoli: la chiusura della trattativa con Kevin De Bruyne è ormai ad un passo.

Un nome decisamente in voga negli ultimi giorni è quello di Theo Hernandez: in estate il francese lascerà sicuramente il Milan, ma al momento ci sono molti dubbi sulla sua futura destinazione. In attesa di novità, il Napoli continua a monitorare la situazione.

Rinnovo sfumato, no alle sirene arabe: la situazione

Niente rinnovo per Theo Hernandez: la mega offerta dall’Arabia Saudita non convince il terzino, che vorrebbe continuare a giocare in Europa.

Nella confusione del calciomercato, l’unica certezza sul futuro di Theo Hernandez è il mancato rinnovo con il Milan: il contratto col club rossonero scadrà nel 2026. Nei giorni scorsi il Milan ha anche trovato un accordo di 30 milioni con l’Al Hilal. Il terzino francese, però, non sembra essere affatto convinto, nonostante uno stipendio di ben 18 milioni di euro a stagione.

Secondo il quotidiano sportivo As, la volontà del giocatore è di restare ancora in Europa, dimostrando di meritare ancora spazio nel calcio che conta. Nelle ultime ore si è registrato un forte interesse da parte dell’Atletico Madrid, che ha già inviato una proposta di scambio al club rossonero: offerti Nahuel Molina più un conguaglio economico. Il Milan, però, ha subito rispedito al mittente l’offerta, ritenendola inadeguata.

Un profilo adatto a Conte: possibile interesse del Napoli

Il francese finisce anche nel mirino di Giovanni Manna: grazie alle sue qualità, Theo potrebbe fare proprio al caso del tecnico azzurro, ma lo stipendio potrebbe essere un grande ostacolo.

Anche il Napoli sta tenendo sott’occhio Theo Hernandez. Negli scorsi anni il terzino del Milan ha dimostrato di essere una vera spina nel fianco delle difese avversarie, grazie alla sua velocità e alle sue qualità offensive. Il francese sarebbe un profilo decisamente utile al gioco di Antonio Conte: Theo potrebbe agire da quinto di centrocampo e diventare sempre di più un’arma letale.

Al momento tra il club azzurro e il terzino non c’è nulla di concreto. Bisogna anche considerare lo stipendio decisamente importante del rossonero: attualmente Theo percepisce più di 4 milioni di euro all’anno, una cifra che sicuramente non rientra tra i piani del Napoli. La dirigenza partenopea continuerà a studiare la situazione, ma sembra difficile che il Milan faccia sconti proprio ad una concorrente diretta in Serie A.