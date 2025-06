“Ha chiesto la cessione”, Conte perde subito un big: sarà addio in estate

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, tra sogni europei e un centrocampo da ricostruire: cessione in vista per il titolarissimo

Il Napoli si trova davanti a un’estate cruciale. In cima alla lista delle priorità c’è il rafforzamento dell’organico, ma allo stesso tempo bisognerà fare i conti con i possibili addii.

Il DS Manna è già al lavoro per costruire una rosa che possa affrontare una stagione lunga e intensa. Tuttavia, non mancano le uscite, e la prima arriva proprio dal cuore del centrocampo.

Anguissa, rottura inevitabile: la decisione è presa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista André Frank Zambo Anguissa avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria. Una notizia che scuote l’ambiente azzurro, considerando il ruolo centrale del camerunese negli ultimi anni.

Non è una richiesta nata all’improvviso: già nella scorsa sessione estiva erano emersi segnali di malcontento, con diversi club della Saudi Pro League pronti a mettere sul piatto offerte importanti.

Ora le intenzioni del giocatore sembrano chiare: Anguissa vuole una nuova sfida, e dall’Arabia Saudita sono disposti ad arrivare fino a 25 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciarlo partire.

In un’estate che si preannuncia ricca di rivoluzioni, la partenza dell’ex Fulham sarebbe un primo passo verso la ricostruzione della mediana. E per Antonio Conte, significherebbe perdere una pedina fondamentale già ai nastri di partenza, ma con la convinzione che il mercato azzurro difficilmente lo deluderà.

Anche Lobotka può partire: l’Arabia osserva

Ma non è solo Anguissa a finire nel mirino del mercato saudita. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è anche quello di Stanislav Lobotka, altro elemento chiave del centrocampo azzurro. Il Napoli, consapevole dell’interesse, ha già fissato il prezzo: 40 milioni di euro, una cifra che al momento sembra aver raffreddato gli entusiasmi dei potenziali acquirenti.

Lobotka non ha ancora preso una decisione definitiva, ma non è escluso che, in caso di offerta davvero irrinunciabile, possa essere tentato dal salto. La prospettiva economica è allettante, e se dovesse partire anche lui, il Napoli si ritroverebbe a dover rifondare completamente il proprio centrocampo, quello dei due scudetti negli ultimi tre anni.

Manna osserva, riflette e prepara le contromosse. Perché sognare in grande significa anche sapersi rinnovare. E il Napoli, ora più che mai, ha bisogno di trasformare ogni addio in un’occasione per ripartire più forte.