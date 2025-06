Dalla Juventus al Napoli, ora l’affare è possibile: il nome del nuovo “pupillo” del DS Manna

Juventus e Napoli potrebbero mettere a segno un importante colpo di mercato. Un calciatore, infatti, sarebbe finito nel mirino del DS Manna.

La stagione del Napoli si è conclusa al meglio. La vittoria dello Scudetto, il secondo in tre anni, ha dato una grande dimostrazione all’intero campionato: i partenopei sono ormai una realtà solida. Le idee, i progetti e le strade intraprese dal presidente De Laurentiis hanno portato risultati ottimi, motivo per il quale ora è possibile il “grande salto di qualità”. Non a caso, il futuro passerà dal prossimo mercato estivo, quando il Napoli sarà chiamato a dimostrare tutta la propria forza. In tal senso, si starebbe progettando un importante colpo in arrivo dalla Juventus.

Miretti nel mirino del DS Manna: è lui la scelta per la mediana

Al Napoli servono diversi innesti. Alcuni dal valore incredibile, basti ripensare a Kevin De Bruyne, e altri meno “conosciuti” ma di prospettiva in vista del futuro. Ad oggi, i giovani di qualità in casa azzurra non solo molti, motivo per il quale si starebbe cercando di lavorare su dei profili “adeguati” non solo sotto l’aspetto delle qualità tecnico-tattiche.

A tal proposito, come riportato da “Il Corriere dello Sport” il club azzurro sarebbe interessato all’acquisto di Fabio Miretti. Quest’ultimo, alla tenera età di 21 anni, vanta già diverse presenze in Serie A con le maglie di Juventus e Genoa. Infatti, nonostante sia di proprietà dei bianconeri, nell’ultima stagione è sceso in campo a Marassi visto l’accordo basato sul prestito raggiunto tra i due club.

Ora, però, l’esperienza in Liguria è finita e va deciso nuovamente il futuro. Di seguito quanto riportato dal quotidiano sopracitato.