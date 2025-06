“Contatti diretti con l’agente”, pronto il super colpo in attacco: la trattativa!

Occhi sul futuro per la dirigenza azzurra: il DS Manna spinge per regalare il giovane centravanti a mister Conte.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con decisione e volontà di chiudere in fretta alcuni colpi in entrata.

E mentre si lavora in silenzio su più tavoli, uno dei nomi caldi in entrata è quello di Yoan Bonny, centravanti classe 2003 del Parma.

Napoli, si scalda la pista che porta a Bonny

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, nella giornata di ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha avuto un colloquio diretto con Cherubini, amministratore delegato dei crociati. Il nome sul tavolo? Proprio quello di Bonny.

E non si tratta solo di un sondaggio: il Napoli ha preso contatti anche con l’entourage del giocatore. Un segnale chiaro, forte. Il club azzurro vuole anticipare la concorrenza. Bonny, 21 anni, ha messo insieme una stagione dalle due facce: esplosiva nei primi mesi, più complicata nel cuore del campionato, ma chiusa in crescita, proprio come la sua squadra.

Potenza fisica, fame, margini di miglioramento evidenti. È uno di quei profili su cui si può costruire. E non è un caso che il Napoli lo stia osservando con grande attenzione. L’idea è inserirlo gradualmente, ma con convinzione. Un progetto alla Osimhen, con meno clamore ma con la stessa visione: puntare su giovani che possano diventare devastanti.

Inter in agguato: duello aperto tra big per il gioiello del Parma

La trattativa, però, è tutt’altro che in discesa. Perché su Bonny non c’è solo il Napoli. Anzi, la sfida è già aperta, ed è una sfida di quelle che scaldano l’estate: anche l’Inter si è mossa da tempo per il francese.

I nerazzurri seguono il classe 2003 con attenzione e convinzione, tanto che proprio nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con il Parma. È un vero e proprio testa a testa tra due grandi del nostro campionato, che ricorda il duello scudetto appena concluso.

Ora lo scontro si ripropone sul mercato, e stavolta il bottino è un attaccante giovane, talentuoso e già pronto per fare il salto. L’ultima stagione di Bonny ha visto proprio le due rivali osservare da vicino i suoi progressi.

In particolare, nella famigerata penultima giornata, con Parma-Napoli da un lato e Inter-Lazio dall’altro, gli occhi erano puntati ovunque. Una giornata intensa, concitata, che ha lasciato il segno. Stavolta, però, non c’è in palio uno scudetto, ma forse qualcosa di ancora più prezioso: il futuro.