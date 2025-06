Calciomercato Napoli, Conte ha scelto il primo obiettivo in attacco: previsti nuovi contatti

Il tecnico degli azzurri è sicuro: Conte ha già individuato l’obiettivo principale per l’attacco dei partenopei.

In casa Napoli è sempre tempo di calciomercato. Il ds degli azzurri Giovanni Manna sta facendo di tutto per creare una rosa sempre più competitiva che possa dominare anche nelle competizioni europee. In chiusura il colpo De Bruyne: il centrocampista belga svolgerà le visite mediche al ritorno dal ritiro con la nazionale.

Un reparto che sicuramente dovrà essere rinforzato è l’attacco. Nonostante la fiducia di chiudere il prima possibile, la trattativa con Jonathan David sembra essere attualmente in stand-by. Nel frattempo il tecnico azzurro ha già scelto il profilo adatto al suo stile di gioco.

Moretto e Romano: “Bonny è il vero obiettivo di Conte”

Gli insider di mercato Moretto e Romano commentano il calciomercato del Napoli: David si allontana per far spazio a Bonny, richiesto esplicitamente da Antonio Conte.

In un video caricato sul proprio canale YouTube, gli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno analizzato le trattative dei big club italiani, in particolare quelle del Napoli. I due giornalisti hanno sottolineato il cambio rotta improvviso nella trattativa con David: l’attaccante ricercato dal tecnico degli azzurri ha caratteristiche diverse. Tra i tanti profili attenzionati spicca quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma e vera rivelazione di questa Serie A:

“Con la conferma di Conte, la pista David si è congelata. Sembra che a livello tecnico Conte voglia andare su altri tipi di profili. Ad esempio un giocatore che interessa molto è Bonny del Parma. Non è l’unico obiettivo, il Napoli spesso si muove su profili diversi prima di prendere una scelta”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per trovare un accordo con il club gialloblù. La richiesta iniziale del Parma, però, sembra essere decisamente alta: Bonny verrà ceduto solo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Per soddisfare le richieste di Conte ed ingaggiare il compagno di reparto di Romelu Lukaku, il club partenopeo dovrà cercare di chiudere la trattativa il prima possibile.