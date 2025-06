Il manifesto d’amore di Mazzocchi: dedica da brividi per lo Scudetto

Gesto d’amore di Pasquale Mazzocchi pubblicato sui social, il racconto del calciatore della sua carriera fino allo Scudetto è da brividi

La vittoria dello Scudetto del Napoli ha portato con sé grande entusiasmo nei tifosi azzurri, soprattutto nel cuore di Pasquale Mazzocchi. Il terzino napoletano di origine e fede è uno dei più amati dai partenopei, proprio per via della grinta e sudore che lascia ogni volta che entra in campo.

Un vero napoletano riconosce un suo compagno, come i tifosi con Mazzocchi ad esempio. Ogni suo ingresso in campo è galvanizzato dalla foga del pubblico, pronto a sostenerlo proprio perché figlio della terra affiancata dal Vesuvio. L’ex Salernitana, al momento del suo trasferimento in azzurro, era rimasto incredulo dal possibile approdo al Napoli: ora però è una storia vincente che, sicuramente, il calciatore racconterà ai figli.

Mazzocchi da brividi sui social dopo lo Scudetto: le sue parole

Mazzocchi quest’oggi ha fatto rabbrividire i tifosi napoletani con un messaggio da pelle d’oca sui social. Il difensore ha raccontato la sua partenza nel mondo del calcio – dai vicoli di Barra, suo quartiere – fino allo Scudetto, con un video e una lettera.

“Questa vittoria nun è solo mia. È ‘a vittoria ‘e chi ce crede pure quanno tutt’e cose vann’ stort’. È ‘a vittoria ‘e chi s’è fatto gruoss cu ‘e scarpe rotte, ‘a pelle sotto ’o sole, e ‘a dignità sempe annanze. Chisto scudetto è pe’ chi ha tenuto duro. Pe’ chi nun s’è mai arreso. Pe’ chi tene Napoli dint’o core, pure si sta a mille chilometri. Pe’ chi s’è visto passà annanze’, scartato, deriso… ma ha tenuto ‘a capa aizate. E mo ve lo dico forte, accussì ’o sente pur’ ’o cielo: Napule è campione! E sta vota, ‘o scudetto, l’avimmo purtat’ pure nuje, ‘e figli ‘e ‘sta terra! Grazie ‘a vita, ca m’ha fatto cadè pe’ me’ fa’ capì comme se cammina. E grazie a voi, ca site ‘o popolo cchiù bello d’o munno” – le parole del calciatore su Instagram.

Il popolo azzurro è rimasto incantato dalle parole di Mazzocchi, che ha racchiuso in una lettera i sentimenti dei tifosi del Napoli dopo la vittoria straordinaria del quarto Scudetto. Il calciatore si dimostra sempre di più un uomo dal cuore d’oro, come già accaduto nei giorni scorsi.

Napoli, lato campo: quale sarà il futuro di Mazzocchi?

Per quanto riguarda il terreno di gioco, il Napoli è concentrato e voglioso nel regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva anche il prossimo anno. La rosa attuale andrà modificata e ampliata, con Mazzocchi finito al centro delle voci di mercato.

Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati alcune settimane fa, il Parma si è mostrato interessato al calciatore. Il Napoli sembrerebbe accettare un suo trasferimento, così da rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione.

In quel caso per il terzino destro si tratterebbe di un ritorno nei Crociati, dopo l’esperienza dal 2016 al 2018, dove ha collezionato ben 63 presenze.