Calciomercato Napoli, sfumato Svilar: la conferma UFFICIALE

Il calciomercato del Napoli vede sfumare una trattativa importante per il futuro, con l’affare Svilar andato la conferma ufficiale

Il Napoli è pronto ad accontentare Antonio Conte in vista della prossima stagione, dove gli azzurri dovranno darsi da fare nelle 4 competizioni. La rosa attuale – come anche dichiarato spesso dal tecnico – andrà rinforzata, se si vuole far crescere in club anche in campo europeo.

Manna, direttore sportivo, è al lavoro con diverse trattative e interessi importanti: una di queste però, Mile Svilar, è andata completamente sfumata. La conferma è arrivata nelle ultime ore.

Napoli, svanito il sogno Svilar: la conferma arriva dalla Roma

A far calare l’entusiasmo del Napoli e dei suoi tifosi sul possibile arrivo di Svilar è stata proprio la Roma, squadra proprietaria del suo cartellino. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è stato accostato agli azzurri, ma il direttore sportivo Florent Ghisolfi è stato chiaro.

“Svilar è il nostro futuro, ha ancora due anni di contratto ma vogliamo rinnovarlo perché se lo merita. Ha disputato una grande stagione ed è diventato importante per il nostro club” – afferma Ghisolfi, intervistato a Il Corriere dello Sport.

Il portiere giallorosso però ha rifiutato già la proposta arrivata dalla Roma, con la richiesta di ingaggio da 4 milioni di euro più commissioni corpose per gli agenti. Con il rinnovo che alla fine, per volontà delle parti, si troverà, il Napoli è da considerare fuori dai giochi.