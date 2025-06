Calciomercato Napoli, ecco quanto investirà De Laurentiis: “Questa sarà la cifra per l’estate”

Il patron degli azzurri ha parlato in conferenza stampa, svelando la cifra che verrà investita in estate per rinforzare i partenopei

Una conferenza stampa ricca di spunti, quella che ha visto Aurelio De Laurentiis protagonista dal Palazzo Petrucci. Il presidente del Napoli ha presentato i ritiri degli azzurri a Dimaro e Castel di Sangro, rispondendo anche alle domande dei giornalisti.

Numerosi i temi affrontati: dall’arrivo di De Bruyne, alle amichevoli, passando persino per l’eventuale cessione del club. Non sono mancate stoccate, come alla Juventus, o focus legati proprio al calciomercato. ADL è stato chiaro sin da subito, volendo evitare domande sugli acquisti in vista della prossima stagione. Ma un dettaglio se l’è lasciato sfuggire il presidente dei partenopei, sottolineando un aspetto molto importante.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis infiamma: le cifre per l’estate

Nel corso della conferenza, il presidente De Laurentiis ha parlato anche del numero di squadre neo promosse e della poca forza di alcune di queste per poter competere in Serie A. Collegandosi a questo tema, ha così annunciato gli investimenti che verranno fatti in estate:

“Noi ogni anno investiamo centinaia di milioni: tra cartellini e stipendi, quest’anno spenderemo circa 300 milioni. E poi arriva una squadra di Serie B che vuole i nostri giocatori in prestito, ma ci chiede di pagare il 50% dello stipendio. A quel punto, mi chiedo: che senso ha? Perché siete venuti a chiederlo?”.

Poi ha aggiunto:

“Dobbiamo resettare tutto e valorizzare solo chi ha davvero le credenziali per competere in Serie A. Senza un’adeguata audience e senza un certo livello di fatturato, come si può pensare di competere con le grandi?”.

Un discorso legato alla rivoluzione calcistica, che ha di fatto acceso l’animo dei tifosi per il passaggio legato agli investimenti. I 300 milioni previsti lasciano immaginare un calciomercato super, con acquisti di primissimo piano che porteranno il Napoli a essere super competitivo ancora in Serie A, ma anche in Champions League. Non resta che attendere i prossimi due mesi per scoprire maggiori dettagli.