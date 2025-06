Rivoluzione Napoli, tre azzurri sono in bilico: i nomi a sorpresa

Si prospetta un calciomercato rovente in casa Napoli e, oltre ai tantissimi nomi già accostati in entrata, si inizia a muovere qualcosa anche in uscita.

Smaltita la gioia per la festa Scudetto, la dirigenza azzurra si è subito messa all’opera per cercare di regalare fin da subito una squadra competitiva ad Antonio Conte. Oltre agli acquisti necessari a puntellare la rosa in vista delle competizioni che il Napoli affronterà il prossimo anno, sembra essere arrivato il momento di cedere quei giocatori non più funzionali al progetto azzurro. In tal senso, arrivano novità dal Corriere dello Sport.

Simeone e Ngonge verso l’addio: “Vogliono tornare protagonisti”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia Simeone che Ngonge vorrebbero più spazio per dimostrare il proprio talento.

Simeone ha dimostrato attaccamento alla maglia e professionalità, ma le poche presenze lo spingono a valutare altre opportunità. Stesso discorso per Ngonge, arrivato dal Verona a gennaio 2024 ma mai realmente entrato nelle rotazioni.

“Per lo stesso motivo è pronto ai saluti anche Ngonge. Valutazioni in corso per Raspadori”, conclude il quotidiano sportivo.

Napoli, aria di rivoluzione: tanti in discussione in attacco

La rivoluzione estiva del Napoli toccherà diversi reparti, ma l’attacco sarà uno dei più ritoccati. Molto dipenderà anche dalla situazione di Victor Osimhen, tornato dal prestito al Galatasaray e sempre più tentato dalle sirene arabe.

Con Osimhen vicino all’addio e Simeone, Ngonge e forse Raspadori in discussione, il Napoli potrebbe cambiare completamente volto nel reparto offensivo. La società sta già valutando vari profili per sostituire chi partirà, cercando soluzioni più funzionali al gioco che vorrà proporre Conte.

Inoltre, c’è da registrare il possibile addio di Anguissa, tentato dalla possibilità di intraprendere nuove avventure e spinto da necessità familiari. Di conseguenza, il Napoli si ritroverà a dover sostituire degnamente quelli che sono stati veri e propri pilastri dei recenti successi azzurri. Fortunatamente, la grande disponibilità economica di cui dispone il Napoli, fanno sperare in un mercato di alto livello. La prossima sarà una sessione estiva caldissima in casa azzurra.