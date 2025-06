Napoli, sfuma David? Perché l’acquisto dell’attaccante si è complicato

Manna preso alla sprovvista dall’inserimento delle rivali: gli azzurri rallentano, il bomber non è più vicino

Il Napoli si prepara a difendere il tricolore con la stessa fame con cui lo ha conquistato. Un mercato ambizioso, rinforzi mirati e una squadra in grado di restare al vertice: queste le promesse di De Laurentiis a mister Conte.

Ma proprio mentre i piani per il futuro prendono forma, un nome che circolava da mesi sul taccuino dei partenopei sembra essere destinato a prendere altre strade. Parliamo di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, in uscita dal Lille a parametro zero.

David-Napoli, brusca frenata: Inter e Juve si inseriscono

Il profilo di David è da tempo nel mirino di diverse big italiane, e il Napoli era stato tra i primi a muoversi con convinzione. Ora però la situazione è cambiata.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus è entrata con forza nella corsa per assicurarsi il centravanti canadese. Con il Mondiale per Club alle porte e Igor Tudor già al lavoro sul campo, la dirigenza bianconera, oggi guidata dal nuovo direttore generale Damien Comolli, non vuole perdere tempo.

I contatti con l’entourage del calciatore sono continui e intensi. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’affare prima possibile, inserirlo nel nuovo progetto e garantire al tecnico un’arma in più in attacco.

Ma c’è di più: anche l’Inter valuta la possibilità di inserirsi. La Gazzetta dello Sport conferma che i nerazzurri sarebbero pronti a pareggiare l’offerta economica dei partenopei, ma resta tutto nelle mani del calciatore. Toccherà a Jonathan David scegliere chi gli darà lo spazio, il progetto e la fiducia necessari per fare il salto definitivo.

David, è corsa a tre: la palla passa al calciatore

Il Napoli, che aveva presentato un’offerta da circa 5 milioni di euro netti a stagione, sembra ora più defilato. Il focus azzurro si è spostato su altri nomi e altri reparti.

E mentre l’Inter valuta la possibilità di inserirsi, senza però dare l’impressione di voler affondare il colpo subito, è la Juventus a guidare la fila con decisione.

David ha chiuso la stagione in Ligue 1 con numeri importanti. In un calcio europeo sempre più affamato di punte moderne, capaci di muoversi senza dare punti di riferimento, il canadese rappresenta una scommessa super intrigante.

Il Napoli lo ha corteggiato a lungo, ma il futuro di David potrebbe tingersi di bianconero, o addirittura nerazzurro. Come sempre nel mercato, solo il tempo ci saprà svelare la verità.