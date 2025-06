Leao al Napoli, un solo ostacolo nella trattativa: cosa stanno aspettando gli azzurri

L’attaccante portoghese potrebbe realmente approdare in azzurro, ma un ostacolo rallenta la trattativa: cosa stanno attendono i partenopei

Emersa come notizia improvvisa, ma che ha trovato delle conferme nelle scorse ore, la pista Leao-Napoli resta calda. Il Mattino ha lanciato la grossa novità negli scorsi giorni e il rumor ha preso sempre più piede. Non un’ipotesi impossibile, anzi, specie per il rapporto tra il giocatore e l’ambiente dopo l’ultima stagione.

I rossoneri hanno iniziato una vera e propria rivoluzione, come dimostrato dall’imminente cessione di Theo Hernandez verso l’Arabia. L’addio di un veterano come il francese, apre le porte anche ad altre uscite di nomi importanti, proprio come il portoghese. Da qui la volontà del Napoli di provare a inserirsi tra le pretendenti, per vedere al Maradona la miglior versione dell’esterno sinistro.

Napoli su Leao, un freno alla trattativa: di cosa si tratta

Riuscire a portare Rafael Leao in azzurro non sarà ovviamente semplice. Si tratta pur sempre di uno dei migliori giocatori della rosa milanista, nonostante una stagione non così felice. Inoltre, gli addii di Theo e, probabilmente, di Reijnders, spingeranno la società a non disfarsi di tutta la rosa. Bisognerà muoversi con cautela per evitare un’ulteriore contestazione dei tifosi.