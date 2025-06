Napoli, assalto al campione del mondo: Manna scatenato

Il DS azzurro tenta il colpaccio che farebbe felice Antonio Conte: il rinforzo difensivo arriva dall’Inghilterra

Dopo aver riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio, Conte aspetta un mercato ambizioso, con rinforzi mirati per affrontare al meglio la Champions League e restare al vertice della Serie A.

E proprio in quest’ottica prende forma il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, che ha messo nel mirino un profilo di livello internazionale: Lisandro Martínez, 27 anni, difensore centrale del Manchester United e campione del mondo con l’Argentina nel 2022.

Napoli, è Lisandro Martinez il nome nuovo per la difesa

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, sottolineando come il calciatore piaccia molto alla dirigenza partenopea, nonostante alcune incognite legate al suo stato fisico.

Lisandro non è un nome qualsiasi. Carattere da guerriero, piedi educati, personalità da leader: è uno di quei difensori che non si limitano a distruggere, ma sanno anche costruire. Un centrale moderno, insomma, che potrebbe integrarsi alla perfezione nell’idea di calcio voluta da Conte.

Ma c’è un “però” pesante, e non si può ignorare: l’argentino è extracomunitario e ha chiuso anzitempo la stagione per una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, infortunio che rappresenta sempre un’incognita, soprattutto per chi vive di contrasti e intensità.

Il Napoli, però, non ha fretta. L’operazione, se dovesse prendere corpo, non si chiuderebbe in tempi brevi: ci sarà da valutare con attenzione il percorso di recupero del giocatore, seguendolo da vicino, parlando con medici e staff tecnico del Manchester United, cercando di capire se e quando Lisandro potrà tornare quello che ha fatto innamorare Old Trafford e ha alzato la Coppa del Mondo in Qatar.

L’incognita resta l’infortunio: Manna attende prima di affondare il colpo

Le qualità, come riporta il Corriere dello Sport, non sono in discussione. I dubbi, semmai, sono di natura fisica e regolamentare, visto che lo status di extracomunitario potrebbe complicare i piani di tesseramento.

Ma questo non ha frenato l’interesse del club. Il Napoli ha imparato a sognare in grande e Lisandro rappresenta un profilo perfetto per completare un reparto arretrato che necessita di certezze, carisma e solidità. Non è ancora tempo di affondare il colpo, ma i fari sono puntati e Manna osserva, studia, e valuta.