Calciomercato Napoli, c’è un nome che mette d’accordo tutti: Conte e De Laurentiis convinti

Un nome in comune tra presidente e allenatore. Per il mercato degli azzurri ci sarebbe un profilo che convincerebbe entrambi: di chi si tratta

La finestra speciale di calciomercato per il Mondiale per Club potrebbe portare a un’accelerata da parte del Napoli per alcune trattative. Non significa che gli azzurri le chiuderanno entro i prossimi 10 giorni, ma si potranno porre delle basi solide in vista della campagna acquisti estiva, quella più classica. Fino a settembre, gli azzurri saranno grandi protagonisti tra entrate e uscite.

La volontà della società, però, è quella di provare a chiudere i colpi il più rapidamente possibile. L’obiettivo è di arrivare ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro con la rosa quasi completa. Poche operazioni ancora, prima di chiudere definitivamente il roster di giocatori che si ritroverà a dover difendere il titolo da campioni d’Italia conquistato quest’anno.

Napoli, assalto a Frattesi: è il nome in pole per il centrocampo

In fase di mercato è fondamentale che tutte le parti coinvolte siano d’accordo per un acquisto. Questo scenario evita rinfacci o spaccature nel corso della stagione. Secondo quanto riferito da Repubblica, il nome di Davide Frattesi avrebbe convinto tutti. Piace ad Antonio Conte, e questo non è un mistero, convince appieno anche Giovanni Manna, ma soprattutto il presidente De Laurentiis.

Il trio è pronto a un colpo importante, che garantirebbe altri gol al Napoli. Una chiave importante sarà sicuramente la permanenza o meno di Simone Inzaghi. Se il tecnico dell’Inter dovesse restare, allora Frattesi lascerà sicuramente il club. Il rapporto tra i due ormai è ai minimi storici dopo gli 0 minuti concessi in finale di Champions League e lo scarso impiego nella stagione.

Anche in caso di addio dell’allenatore, però, De Laurentiis è intenzionato a fare sul serio con una proposta che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. L’Inter vuole cambiare pelle in vista della prossima stagione e saranno numerosi i nomi in uscita. Quello di Frattesi non è di certo il primo della lista, ma davanti alla giusta offerta a Milano non lo tratterranno di certo con la forza.