“Anche Leao nel mirino”, mercato Napoli da sogno: tutti i nomi

In casa Napoli, in attesa che si perfezioni l’acquisto di Kevin De Bruyne, si continua a sognare: nel mirino ci sarebbe Rafa Leao e non solo.

Il clima di grande festa a Napoli non si affievolisce: d’altronde, il quarto Scudetto è un traguardo davvero speciale, festeggiato appena una settimana fa con una parata le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Ora, però, si pensa già alla prossima stagione, con le varie voci di calciomercato che stanno tenendo già banco da giorni. Si attende che sia tutto ok per quanto riguarda Kevin De Bruyne, operazione che dovrebbe essere perfezionata nei prossimi giorni.

Ma sono tanti i nomi nel mirino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, chiamato a una finestra estiva di livello per stare al passo con le ambizioni della piazza ma anche dello stesso Antonio Conte. L’edizione odierna de La Repubblica fa un nome a sorpresa ed è quello di Rafa Leao: l’esterno del Milan è reduce da una stagione non esaltante, ma il suo nome è sicuramente tra i più altisonanti. Un calciatore la cui qualità è nota a tutti, ma non l’unico nella nutrita lista dei desideri del club azzurro.

Mercato SSC Napoli, Leao e non solo: tutti i nomi

L’edizione odierna de La Repubblica svela l’interesse della SSC Napoli, che è a caccia di un calciatore che possa praticamente sostituire effettivamente Khvicha Kvaratskhelia, per Rafa Leao.

Di seguito, tutti i nomi segnalati dalla medesima fonte:

“Sono per questo ore caldissime su entrambi i fronti: entrate e uscite, con la cessione di Victor Osimhen che sarà preziosa per finanziare gli acquisti. In primis quello di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse messo nel mirino da Aurelio De Laurentiis (a Ischia nel week end con il ds Giovanni Manna) per dare una dimensione più internazionale alla squadra, in vista della Champions. Il giovane difensore Luca Marianucci arriverà invece dall’Empoli per garantire un’alternativa in più al reparto arretrato. Federico Chiesa, Rafael Leao, Ange-Yoan Bonny e l’ucraino Heorhiy Sudakov gli altri obiettivi nel mirino“.

Il calciomercato del Napoli e la necessità di (almeno) un esterno

Una delle priorità del Napoli in sede di calciomercato è quella di rinforzare la batteria degli esterni di attacco, reparto indebolito nel corso della finestra invernale con l’addio di Kvara verso il Paris Saint Germain.

Una necessità che il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, ha ben presente e per cui vuole trovare delle soluzioni il prima possibile. A sottolinearlo è anche lo stesso interesse per Leao, confermato anche dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il club azzurro è pronto all’assalto in caso di addio al Milan.