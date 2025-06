“Agenti in città”, può salutare Napoli: il big azzurro preoccupa i tifosi

Antenne dritte in casa Napoli per uno dei big azzurri che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi partenopei: i suoi agenti sono in arrivo in città e presto potrebbero arrivare novità.

Godersi un presente ricco di soddisfazioni, senza disdegnare un occhio alla programmazione per il futuro, fattore di fondamentale importanza per una piazza ambiziosa ed entusiasta come quella di Napoli. Con in tasca un quarto Scudetto che scalda tuttora i cuori azzurri, per i partenopei partono le primissime mosse e riflessioni in vista della sessione estiva di calciomercato, difatti già aperta.

Per quanto concerne in entrata, il primo colpo dovrebbe essere Kevin De Bruyne (clicca qui per tutte le ultime novità), senza dimenticare l’arrivo dall’Empoli del difensore Luca Marianucci. Ma un occhio va anche dato a quelle che saranno le operazioni in uscita: a tal riguardo, si attendono novità concrete su Stanislav Lobotka dopo che l’agente, nei giorni scorsi, ha tenuto aperta la porta a un possibile addio “in caso di offerte che possano cambiargli la vita” (anche dal punto di vista economico, ndr). Presto potrebbe arrivare sviluppi in merito al regista slovacco, protagonista di una stagione di livello che è valsa il suo secondo Scudetto in maglia Napoli.

Lobotka, agenti in arrivo a Napoli: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli agenti del centrocampista Stanislav Lobotka sono in arrivo a Napoli.

Due, in particolare, le possibili motivazioni alla base di questo viaggio verso l’Italia da parte dei rappresentanti del numero 68:

“Antenne dritte per Lobotka: i suoi agenti sono in arrivo a Napoli. O per battere cassa o perché hanno tra le mani qualche proposta“.

Mercato SSC Napoli, le possibili mosse degli azzurri a centrocampo

Uno dei reparti che sarà fortemente valutato in occasione della sessione estiva di calciomercato per il Napoli è senza dubbio il centrocampo.

Dubbi sullo stesso Stanislav Lobotka, ma occhio anche alle sirene arabe per Frank Zambo Anguissa. Per questo, è lecito aspettarsi diversi colpi nella mediana, con tanti nomi già accostati agli azzurri. Il Mattino, in particolare, parla di Lewis Ferguson del Bologna e di Davide Frattesi dell’Inter. Per quanto riguarda il rossoblu, l’interesse è ormai datato, così come per il nerazzurro che, però, potrebbe chiedere la cessione al suo club dopo una stagione vissuta non sempre da protagonista.