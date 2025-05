Lobotka, addio al Napoli? L’agente svela tutto: arriva l’annuncio

L’agente di Stanislav Lobotka ha annunciato il futuro del suo assistito fra permanenza e addio al Napoli: tutti i dettagli.

Uno dei leader di questo Napoli è senza dubbio Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è uno dei protagonisti dei due Scudetti vinti nel giro di tre anni, emergendo come un titolarissimo di entrambe le squadre.

Sul suo futuro, non c’è ancora però una conferma assoluta di permanenza. Recentemente, infatti, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato la presenza nel suo contratto di una clausola rescissoria intorno ai 25 milioni valida per quest’estate. Importanti sono così le parole del suo agente al riguardo.

Agente Lobotka: “Probabilmente resterà a Napoli”

Il procuratore di Lobotka, Branislav Jarusek, ne ha parlato infatti ai microfoni di Dennik Sport. Egli ha chiarito con grande chiarezza qual è la situazione:

“Il Barcellona è stata una possibilità lo scorso anno, ma la situazione finanziaria non ha permesso il trasferimento. Stanislav oggi è in un’età in cui deve pensare anche all’aspetto economico . In Arabia Saudita potrebbe guardagnare il triplo, ma altrove è difficile che possano dare l’ingaggio netto che percepisce. La cosa più probabile è che resti al Napoli, a meno che non arrivi un’offerta che possa cambiargli la vita”.

Insomma, l’opzione più probabile è quella della permanenza, ma la porta ad un possibile addio non è del tutto chiusa. L’agente ha parlato anche della gioia per la vittoria dello Scudetto e l’ottima stagione di Lobotka:

“Il giorno in cui Stani ha vinto il suo secondo titolo è stato uno dei più importanti, belli e gioiosi della mia vita calcistica. Mi dispiace di non essere potuto essere a Napoli di persona, ma l’ho vissuto anche da lontano. Non vedo l’ora di festeggiare con Stano in vacanza. I nostri vicini avranno la vita più dura”.

Jarusek: “Credo che Lobotka apprezzi di più questo titolo”

L’agente spiega anche qualcosa in più sulla collaborazione con Antonio Conte:

“Ha dovuto adattarsi alle esigenze dell’allenatore. Con Spalletti era più una questione di gioia, ora di duro lavoro. Credo che sia per questo che Stano apprezza un po’ di più questo titolo, perché giocare a calcio con gioia è bello, ma impegnarsi al massimo in partita è tutta un’altra cosa. Per lui, ogni singola partita è stata una svolta. Ha vinto il primo titolo grazie al suo talento, il secondo grazie al duro lavoro”.

