De Bruyne-Napoli e il “giallo” delle visite: colpo a rischio? Come stanno le cose

Tutta Napoli attende con ansia l’arrivo di Kevin De Bruyne: in queste ore ha fatto discutere la questione legata alle visite mediche.

Con uno Scudetto ancora ben vivo negli occhi, Napoli continua a sognare. Già, perché il mercato è in pieno fermento e sono tanti i nomi accostati al club azzurro, che dal canto suo ha l’ambizione di regalarsi un organico capace di giocarsela sia in Serie A che in Champions League. In queste ore spunta anche la suggestione Rafa Leao (clicca qui per tutti i dettagli), a dimostrazione di quella che è l’ambizione dei partenopei in sede di mercato.

Chi, invece, è molto vicino al Napoli è Kevin De Bruyne: il fuoriclasse è in arrivo dal Manchester City, da cui si svincolerà a parametro zero al termine della stagione ora in corso (30 giugno, ndr). Nei giorni scorsi, si era vociferato di possibili visite mediche già nella giornata di oggi, lunedì 2 giugno. Tuttavia, ciò non è accaduto (salvo colpi di scena nella giornata stessa), scatenando anche una certa preoccupazione tra i sostenitori di fede azzurra. Tra l’altro, anche le parole rilasciate dal padre del calciatore belga hanno fatto scattare un campanello d’allarme tra i napoletani: dichiarazioni che, però, non dovrebbero influenzare in qualche modo la buona riuscita dell’affare.

De Bruyne, il Corriere dello Sport sicuro: “Affare non a rischio”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non ha dubbi: l’affare tra la SSC Napoli e Kevin De Bruyne sarebbe tutt’altro che a rischio.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“L’abbraccio tra Kevin e il Napoli non andrà in scena oggi: visite mediche rinviate, ma è soltanto un arrivederci. Il club azzurro aveva prenotato sabato lo slot a Villa Stuart, la clinica romana dove abitualmente i nuovi acquisti vengono sottoposti ai test medici prima delle firme sui contratti, ma poi ieri la trafila è stata rinviata a data da destinarsi. Tendenzialmente a dopo gli impegni con la nazionale belga che terranno Kevin impegnato fino al 9 giugno. Sia chiaro: l’affare non è a rischio. Nessun problema, serenità totale sul fronte e soltanto una questione burocratica: lo scambio conclusivo dei documenti entrato nel vivo venerdì non è stato completato come speravano tutti. De Bruyne in testa: avrebbe voluto raggiungere il ritiro del Belgio già da calciatore ufficialmente azzurro, ma c’è ancora qualcosina da sistemare e i rispettivi legali stanno limando ogni aspetto prima di dare il placet”.

Napoli-De Bruyne: cresce la febbre azzurra

Il Napoli e Kevin De Bruyne sono sempre più vicini: i tifosi azzurri attendono con ansia un colpo che ha sicuramente dell’incredibile.

Questione, soltanto, di tempo tra gli azzurri e il centrocampista belga, pronto ad abbracciare l’azzurro dopo la disponibilità totale arrivata dal diretto interessato già da qualche settimana.