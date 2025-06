Spalletti non dimentica Napoli: “Ho pianto per due ore”

Il Napoli è fresco vincitore dello Scudetto con Antonio Conte e arrivano anche i complimenti dal ct Luciano Spalletti, specialmente per la festa

Dalla conferenza stampa di presentazione ai match contro Norvegia e Moldavia, Luciano Spalletti fa i complimenti all’Inter per la stagione e la finale di Champions League. Ma arrivano anche i complimenti alla SSC Napoli e ai napoletani.

Il protagonista assoluto del terzo Scudetto storico per Napoli rompe il silenzio social e spiega anche perché non si era sbilanciato dopo la vittoria degli azzurri:

“Non ho fatto nessun post perché lo scorso anno non ho fatto nessun post sullo Scudetto dell’Inter, sono il CT della Nazionale. Poi a Di Lorenzo mando un messaggio perché hanno fatto qualcosa di stratosferico dopo esser caduti a livelli di classifica”.

Complimenti anche al mister:

“Bisogna fare i complimenti a Conte e ai calciatori per ciò che hanno esibito, sono stati squadra durante tutta la stagione. Eccetto un paio di risultati hanno avuto un rendimento sempre molto costante e una crescita a livello di conoscenze in campo”.

Spalletti e l’emozione per lo Scudetto del Napoli

Il commissario tecnico ammette di essersi commosso durante la festa Scudetto. C’è infatti il rammarico di non aver potuto festeggiare con la squadra con la parata in mezzo alla città, come chiedevano a gran voce i tifosi. Ma questa volta tutti sono stati accontentati, grazie allo sforzo del sindaco Manfredi.