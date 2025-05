Napoli, la festa continua: dove è andata la squadra dopo la parata Scudetto

La festa del Napoli non è finita: dopo la parata Scudetto, la squadra e lo staff si è spostata per festeggiare in un altro luogo.

Il Napoli ha oggi festeggiato alla grande la vittoria dello Scudetto. La squadra e lo staff ha infatti sfilato su un bus scoperto che ha attraversato il lungomare della città, pieno di tifosi festanti. Un momento, quindi, davvero straordinario, con immagini che faranno davvero il giro del mondo per la straordinaria bellezza che, ancora una volta, la città e il tifo partenopeo hanno saputo regalare.

I calciatori sono sembrati estasiati nel vedere così tanto entusiasmo e hanno partecipato in modo molto attivo ai festeggiamenti con i tifosi. Ma il momento di festeggiare non è ancora finito.

Dove è proseguita la festa del Napoli

La festa del Napoli si è infatti spostata presso il locale “Riserva Rooftop” a via Manzoni. La squadra è arrivata in taxi in questi minuti e all’esterno del locale era anche presente un piccolo gruppo di tifosi che cercava di salutare i proprio beniamini.

Molti calciatori sono arrivati al locale ancora “in tenuta festeggiamento”, indossando ancora le maglie celebrative del titolo e le medaglie. Tanto entusiasmo per l’arrivo di tutti i calciatori. I più acclamati sono stati capitan Di Lorenzo e McTominay.