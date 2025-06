Serie A, grandissima sorpresa: affronterà il Napoli l’anno prossimo

Si delineano gli equilibri della prossima Serie A con una grande sorpresa: quale squadra affronterà il Napoli l’anno prossimo.

Una stagione di Serie A si è appena conclusa e lo ha fatto nel migliore dei modi per i colori azzurri grazie al Napoli campione d’Italia. Alle porte, ci sarà però un nuovo campionato che vedrà i ragazzi di Conte, tra l’altro, impegnati anche sul fronte europeo con la Champions League.

Tutti da chiarire quali saranno gli equilibri della nuova stagione alle porte, con quasi tutte le big che potrebbero cambiare allenatore. Arriva, intanto, una prima importante notizia sulla Serie A 2025/2026.

Serie A, viene promossa la Cremonese

Questa sera, infatti, è stata decretata l’ultima neopromossa alla prossima Serie A con una inattesa sorpresa: a salire nella massima serie sarà infatti la Cremonese e non lo Spezia. Ribaltati i favori del pronostico: la finale di ritorno dei playoff in Liguria, dopo lo 0-0 dell’andata, termina infatti con una vittoria per 3-2 per la squadra emiliana, che torna in massima serie così due anni dopo.

Un risultato abbastanza sorprendente: la regular season, infatti, aveva visto lo Spezia arrivare al terzo posto con cinque punti di vantaggio sulla Cremonese quarta e la squadra allenata da Luca D’Angelo aveva senza dubbio i favori del pronostico nella finale playoff. Invece, hanno vinto i ragazzi di Stroppa grazie alla doppietta di De Luca e al gol di Collocolo, inutile il tentativo di rimonta avverario nel finale ragato Pio Esposito e Vignali.

La Cremonese tornerà così in Serie A due anni dopo l’ultima volta, quando nel 2022/2023 disputarono una stagione travagliata culimanta con la retrocessione. Riaffronterà così nuovamente il Napoli dopo i due match nell’annata che contraddistinse il primo Scudetto azzurro dopo 33 anni: l’andata a Cremona terminò con un 4-1 in rimonta in favore degli azzurri, mentre al ritorno al Maradona il Napoli vinse per 3-0.