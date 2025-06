Ribaltone Lobotka, cambia tutto: la reazione di Manna

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incredibile ribaltone sul futuro di Lobotka.

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di un possibile punto di fine della lunga storia d’amore tra Lobotka e il Napoli. Il centrocampista slovacco piace molto da svariato tempo a tanti club in giro per il mondo. Di recente, il suo agente ha confermato un’intesa passata con il Barcellona e, inoltre, si vocifera di un suo possibile passaggio in Arabia Saudita. Ora, invece, spunta una nuova ipotesi.

L’Atletico Madrid si fionda su Lobotka: il Napoli ripiega su Frattesi

Come riportato da la Repubblica, c’è una nuova pista in Europa per il futuro di Lobo: si tratta dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. L’allenatore ha seguito da vicino tante partite del Napoli di suo figlio Giovanni e, in tali occasioni, ha avuto l’opportunità di osservare il regista slovacco. Dunque, i Colchoneros potrebbero palesare il proprio interesse, sebbene il club di Aurelio De Laurentiis non abbia ricevuto offerte reali per il giocatore.

In caso di addio di Lobotka, gli azzurri sarebbero già pronti a investire per il suo sostituto. Infatti, lo slot lasciato dal mediano farebbe spazio a Davide Frattesi, centrocampista che ha fatto fatica a diventare imprescindibile e continuo all’Inter. Il DS Manna punterebbe forte sul giocatore italiano e farebbe di tutto per strapparlo a una concorrente come la Beneamata.