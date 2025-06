Intrigo Chiesa, duello con una big europea: la posizione del Napoli

Duello pazzesco con una big europea per Federico Chiesa: qual è la posizione del Napoli su questa trattativa.

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli nelle fasi iniziali di questo calciomercato, con quello principale senza dubbio riservato a Kevin De Bruyne. La trattativa per il belga ha subito qualche rallentamento, ma niente che sembra mettere in questo momento l’affare per davvero in bilico.

L’impressione è che, una volta chiusa la trattativa per il belga, il Napoli continuerà con altri grandi colpi. Potrebbero tornare così d’attualità anche altre “vecchie” piste, come ad esempio quella per Federico Chiesa.

Chiesa-Napoli, c’è anche l’Atletico Madrid su di lui

Aggiorna in merito a questo tema il quotidiano spagnolo As, che intravede un vero e proprio duello di mercato fra Napoli e Atletico Madrid per lui. Secondo gli spagnoli, l’ala italiana abbandonerà il Liverpool in prestito o a titolo definitivo, sia per volontà del club, che del calciatore (voglioso di maggiore spazio in ottica Mondiali 2026).

Il Napoli è interessato a lui da tempo, ma occhio all’inserimento dell’Atletico Madrid, che potrebbe puntare su di lui per sostituire eventualmente la partenza di Angel Correa. Di sicuro, comunque, Federico Chiesa cambierà squadra e questo inevitabilmente potrebbe scatenare un “domino” di mercato.