De Bruyne al Napoli? Risponde anche Rudi Garcia: nessun dubbio

Anche l’ex allenatore del Napoli e attuale ct del Belgio Rudi Garcia risponde in merito alla trattativa fra il Napoli e Kevin De Bruyne.

La trattativa per Kevin De Bruyne ha senza dubbio acceso l’entusiasmo di tutti i tifosi del Napoli, come se non bastasse già lo Scudetto vinto nella scorsa settimana. Si tratterebbe infatti di un acquisto che confermerebbe senza dubbio le ambizioni della società.

Su questa trattativa si è espresso anche il ct in Nazionale del centrocampista. L’allenatore del Belgio è però anche una vecchia conoscenza del Napoli: si tratta di Rudi Garcia, il primo dei tre allenatori azzurri nella disastrosa stagione 2023/2024 chiusa col decimo posto.

Garcia su De Bruyne: “Farà la scelta giusta”

Rudi Garcia ha risposto alle domande in merito a De Bruyne, uno dei leader della sua nazionale, in conferenza stampa:

“Non sappiamo dove giocherà De Bruyne l’anno prossimo, ma siamo fiduciosi che faccia la scelta giusta. Ha giocato dieci stagioni al Manchester City, ma presto inizierà un nuovo capitolo della sua carriera”.

De Bruyne non si è ancora unito al ritiro della Nazionale ma Garcia ha confermato che sarà presente (dettaglio importante nell’ottica dell’eventuale fissazione delle visite mediche con il Napoli):

“Stasera o domani mattina lo contatteremo per sapere quando si unirà a noi, se domani o più tardi“.

Garcia non si è quindi espresso nello specifico della trattativa fra De Bruyne e il Napoli, club con cui senza dubbio non ha avuto un gran rapporto. Da ct, si è ritrovato ad allenare già un giocatore attualmente al Napoli come Romelu Lukaku: chissà se non ce ne sarà un secondo