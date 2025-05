Napoli scatenato, David a un passo: il dettaglio che manca

Jonathan David sempre più vicino al Napoli: c’è l’accordo, manca solo un dettaglio per chiudere la trattativa

Antonio Conte è stato chiaro: ha mantenuto la promessa fatta un anno fa, e adesso è pronto a rilanciare anche in Europa il Napoli, ma attende un gran mercato.

Il tecnico salentino resterà sulla panchina azzurra, nonostante le avance della Juventus, ma non vuole vivere una stagione di transizione: il Napoli dovrà difendere lo scudetto e farsi valere anche in Champions. E per riuscirci serviranno rinforzi importanti, in ogni zona del campo. E uno dei nomi caldissimi per l’attacco risponde a Jonathan David.

Napoli-David, chiusura vicina: i dettagli

Un profilo che intriga e che, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, è già molto più vicino di quanto si possa pensare.

L’attaccante canadese, in scadenza con il Lille, è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa, anche la Juventus avrebbe mosso passi concreti, ma il Napoli, grazie a un lavoro silenzioso e anticipato, è nettamente in vantaggio sulla concorrenza.

Il quotidiano torinese rivela che l’intesa tra le parti è praticamente raggiunta: si parla di un accordo quadriennale, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, ma che testimonia la volontà del club di puntare forte sul classe 2000, reduce da stagioni di alto livello in Ligue 1.

David, intesa col Napoli raggiunta: cosa manca per concludere l’affare

Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa. Restano da risolvere alcuni nodi burocratici, tra cui la delicata questione dei diritti d’immagine, sempre un tema sensibile quando si tratta di De Laurentiis.

In più, l’entourage del calciatore spinge per inserire una clausola rescissoria, soluzione che il Napoli preferirebbe evitare per mantenere maggiore controllo sul futuro del giocatore. In ogni caso, le parti sembrano voler trovare un punto d’incontro.

David è considerato un attaccante moderno, capace di agire sia da prima punta che da seconda, e con una buona propensione al sacrificio: caratteristiche perfette per il gioco richiesto da Conte, che ha già approvato l’operazione. L’attaccante canadese rappresenterebbe un colpo ad effetto ideale per rinnovare il reparto offensivo.

Il dado non è ancora tratto, ma il segnale è chiaro: il Napoli non vuole accontentarsi. E con Conte al timone, la programmazione parte da nomi forti e da scelte chiare.