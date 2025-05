Napoli, svolta in attacco: nome caldo dalla Germania

Aria di svolta per il calciomercato azzurro, Manna spinge per accontentare Conte: il bomber arriverebbe dalla Bundesliga

Antonio Conte ha scelto di restare sotto al Vesuvio. Dopo un confronto schietto con Aurelio De Laurentiis, il tecnico che inizialmente era tentato dal ritorno a Torino, ha scelto ancora una volta Napoli.

Parole forti, idee chiare: si va avanti insieme, ma solo se il progetto sarà ambizioso. E, a quanto pare, le premesse ci sono tutte.

Napoli, nuovo nome caldo in attacco: arriva dalla Bundes

Dalle vittorie ai piani per il futuro, il passo è breve. Perché adesso si apre il capitolo più delicato: costruire un Napoli ancora più competitivo, soprattutto là davanti. Con Osimhen sempre più vicino all’addio (sirene inglesi e arabi alla finestra) la dirigenza è già in piena attività per mettere le mani su un degno compagno d’attacco di Lukaku.

E qui spunta un nome che, finora, era rimasto ai margini delle cronache di mercato, ma che ora risale vertiginosamente le gerarchie: Serhou Guirassy. A lanciare l’indiscrezione è Il Mattino. Secondo quanto riportato, Giovanni Manna ha segnato il nome del bomber franco-guineano sul suo taccuino.

Non uno qualunque: Guirassy, 29 anni, ha chiuso una stagione clamorosa con la maglia del Borussia Dortmund, totalizzando ben 34 gol tra Bundesliga e Champions League. Numeri da capogiro, che lo rendono una delle punte più letali del panorama europeo.

Guirassy-Napoli: le cifre della trattativa

Il prezzo? I tedeschi lo valutano attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile, soprattutto se si considera l’incasso che arriverà dalla cessione di Osimhen.

Inoltre, a differenza di altri profili, Guirassy garantisce una continuità realizzativa e un fisico ancora integro, oltre a una fame che sembra perfetta per il DNA “contiano”.

Il Dortmund, come già accaduto con Adeyemi a gennaio, non alzerà barricate: l’idea è quella di lasciar partire il giocatore alle giuste condizioni economiche. In casa Napoli si valuta il colpo anche in funzione di un attacco più dinamico e strutturato, magari con un tridente in cui Guirassy possa alternarsi tra finalizzatore e regista offensivo, in pieno stile Conte.

Il lavoro, insomma, è cominciato. L’estate sarà lunga, ma il Napoli ha già piazzato il primo segnale: la rivoluzione parte da chi i gol li sa fare sul serio. E Guirassy, con quei numeri, potrebbe essere molto più di un semplice nome a sorpresa.