Napoli, non solo Meret: ritorno di fiamma in porta

Blindare la porta per blindare il futuro: Meret rinnova, ma un vecchio pallino torna nei pensieri del mercato azzurro

Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonio Conte, arrivato per riportare mentalità vincente, ha mantenuto la promessa: ha forgiato un gruppo agguerrito fino all’ultima goccia di sudore.

E Conte rimarrà. Niente Juventus, niente ritorni nostalgici: il tecnico salentino ha scelto di proseguire l’avventura napoletana. Fondamentale, secondo quanto trapelato, l’intervento di Aurelio De Laurentiis che ha alzato l’ingaggio e soprattutto garantito un mercato all’altezza.

Napoli, rinforzi anche in porta? Le ultime

È proprio da qui che parte il nuovo piano del Napoli: rinforzare ogni reparto, senza trascurare nulla. Difesa, centrocampo, attacco… ma anche la porta.

Sì, perché se da un lato c’è la volontà di dare continuità al progetto con Alex Meret, dall’altro la dirigenza sta valutando nuove soluzioni, anche in vista di una stagione in cui serviranno affidabilità e alternative.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, l’annuncio del rinnovo di Meret è imminente. Il portiere friulano resterà a vestire l’azzurro e, almeno per ora, sarà il titolare designato. Una conferma importante, quella di Meret, che ha vissuto una stagione super positiva, dimostrando di meritare fiducia.

Ma non è finita qui. Secondo il quotidiano, il Napoli starebbe ripensando a Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo classe ’94, di proprietà del Chelsea ma reduce da un anno non esaltante in prestito al Bournemouth.

Napoli, ritorno di fiamma: Kepa sul taccuino di Manna

Una vecchia idea che torna a galla, forse mai davvero sparita. Kepa rappresenterebbe un’alternativa d’esperienza, internazionale, con una buona capacità di gioco coi piedi: caratteristiche che potrebbero far comodo soprattutto in Champions League, dove ogni dettaglio conta.

Nel frattempo, anche le altre pedine del reparto vanno sistemate. Elia Caprile, reduce dalla buona stagione in prestito al Cagliari, verrà riscattato dal club sardo. Situazione diversa per Simone Scuffet, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Il Napoli valuterà durante il ritiro estivo se tenerlo come terzo portiere o trovargli una nuova sistemazione.

La sensazione è chiara: Conte vuole una squadra solida in ogni ruolo, anche in porta. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati, con una stagione intensa alle porte, tra la difesa del tricolore e la voglia di tornare protagonisti in Europa. Il Napoli, insomma, si muove su più fronti. E lo fa con una mentalità nuova, più pragmatica, più ambiziosa.