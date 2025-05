McTominay in cima al mondo, la classifica non lascia dubbi: traguardo straordinario

Stagione strepitosa dello scozzese, premiato anche dalla CIES: l’ex United batte mostri sacri del centrocampo

Dopo settimane di voci, incertezze e telefonate bollenti, Antonio Conte ha sciolto ogni riserva: resterà sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. A fare la differenza è stata una doppia promessa da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: un ingaggio ritoccato al rialzo e una sessione di mercato ambiziosa, all’altezza della squadra campione d’Italia.

Ma mentre a Napoli si lavora a rinforzare tutti i reparti, dal resto del mondo arriva una classifica che fa esultare e riflettere: quella dei migliori centrocampisti della stagione, stilata dal prestigioso CIES Football Observatory.

Napoli, McTominay nella top 5 mondiale dei centrocampisti

L’osservatorio svizzero, in collaborazione con diversi partner statistici, ha analizzato oltre 60 campionati in tutto il mondo, elaborando una top 20 basata su parametri di performance, impatto sul gioco e continuità. E il risultato sorprende: in cima c’è il gioiellino del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, protagonista assoluto nella stagione del trionfo del club tedesco.

Dietro di lui altri talenti purissimi come Cole Palmer del Chelsea, il già affermatissimo Jude Bellingham del Real Madrid e Jamal Musiala del Bayern Monaco.

Ma è la quinta posizione a catturare l’attenzione degli italiani: lì c’è Scott McTominay, centrocampista ex Manchester United esploso in Serie A con la maglia azzurra del Napoli. È lui il primo tra i giocatori presenti nel campionato italiano, segno di una stagione a dir poco sorprendente, vissuta da protagonista assoluto.

Come riportato da CIES e rilanciato da diverse testate internazionali, la classifica prosegue con nomi come Gibbs White, Trincão, Damsgaard e Szoboszlai, tutti under 25 e con margini di crescita enormi. Presente anche Charles De Ketelaere, dal trasferimento a Bergamo rinato e tornato tra i migliori in Europa.

McTominay, riconoscimento speciale: stagione da urlo dello scozzese

Sorprendono anche i nomi di Desiré Doué (Stade Rennais) e Evann Guessand (Nizza), meno noti al grande pubblico ma valutati altissimi dagli algoritmi e dai parametri del CIES.

La presenza di McTominay nella top 5 mondiale rappresenta un riconoscimento importante non solo per il Napoli, bensì anche per la Serie A e una conferma dell’impatto che certi giocatori possono avere anche lontano dai riflettori nazionali.

Questa classifica, dunque, si trasforma in un termometro prezioso per il valore dello scozzese. Scott sarà una colonna insostituibile del Napoli che verrà, e questo traguardo sembra essere solo l’inizio di una favola che ne promette molti altri.