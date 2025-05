De Bruyne, ecco quando arriverà a Napoli: cifre e accordo

Spunta una data di arrivo di Kevin De Bruyne, cifre e formula dell’accordo: tutto pronto.

Aumenta sempre di più l’attesa nei confronti di Kevin De Bruyne. La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione ha rasserenato tutto l’ambiente partenopeo, che adesso attende i primi colpi di mercato.

Non è un mistero che al centro dell’attenzione ci sia finito Kevin De Bruyne, e come poteva essere altrimenti. L’ormai ex centrocampista del Manchester City è ad un passo dal vestire la maglia azzurra, in quella che sarebbe un’operazione straordinaria per Aurelio De Laurentiis e per tutto il Napoli.

De Bruyne: cifre, accordo e… data di arrivo a Napoli

Ma quando andrà definitivamente in porto l’operazione? A fare chiarezza ci ha pensato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che racconta gli sviluppi della trattativa. Mancano solo firma e annuncio ufficiale, riporta il quotidiano, che racconta anche il lavoro della dirigenza azzurra in fase di definizione dei contratti.

Si parla di un accordo fino al 2027 con opzione per il 2028 con un ingaggio di 5,5 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma. Un’operazione ci circa 27 milioni di euro per il Napoli, che attende solo di poter accogliere De Bruyne. Ma quando? Il Corriere del Mezzogiorno fissa sul calendari la data del 2 giugno, quando De bruyne sarà ormai tornato da Ibiza e pronto a dedicarsi alla sua nuova avventura.