“Ho accettato la sfida”, Simeone stupisce tutti sui social (FOTO)

Simeone stupisce tutti con il suo intervento sui social: “Ho accettato la sfida”. La FOTO della sua particolare scelta.

Nel Napoli campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia sono stati protagonisti tutti. Ha fatto la differenza, infatti, lo spirito di sacrificio e l’amore per la maglia offerto da ogni calciatore azzurro, a prescindere dal minutaggio di ognuno.

Sicuramente, hanno potuto far sentire ancora di più a tutti l’amore per la maglia e cosa significasse un simile obiettivo per tutta la città i calciatori che già erano presenti nell’impresa di due anni fa con Spalletti in panchina. Fra questi, anche il Cholito Giovanni Simeone, che ha stupito tutti con un simpatico annuncio sui social oggi.

Simeone, nuovo look: “Sfida accettata”

Simeone ha infatti postato una foto nelle sue storie Instagram una foto che lo ritrare con un nuovo taglio di capelli dal colore biondo platino. L’argentino commenta così la scelta: “Finalmente dopo sei anni ho accettato la sfida!”

Il Cholito cambia quindi look per lo Scudetto con una scelta singolare, accettando così una scommessa di vecchia data. Speriamo per lui che la sua compagna Giulia sia d’accordo con questa scelta!