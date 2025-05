Napoli, nuovo centro sportivo in stand-by: si attende De Laurentiis

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti sul nuovo centro sportivo.

Uno dei fattori chiave del motivo per cui Antonio Conte voleva lasciare il Napoli, era il centro sportivo. Il tecnico, durante l’annata attuale, ha spesso ribadito la scarsa qualità dei campi presenti a Castel Volturno, incolpandoli di infortuni che hanno riguardato diversi calciatori.

Aurelio De Laurentiis dopo le dichiarazioni forti di Conte, si è subito messo al lavoro per realizzare la nuova casa della SSC Napoli. Il patron azzurro, deciso nel sostenere e supportare le idee innovative e vincenti del tecnico, è pronto a compiere anche questo nuovo passo per il club.

Centro sportivo a Qualiano? Parla il sindaco: “I lavori sono fermi, si attende De Laurentiis”

Da diverso tempo, Aurelio De Laurentiis ha pensato alla zona di Qualiano per far sorgere il nuovo centro sportivo del Napoli. A fare il punto della situazione è stato il sindaco del comune in provincia di Napoli, Raffaele De Leonardis.

“Dopo la partita contro il Genoa, il club ha pensato solo allo scudetto. Al momento per il centro sportivo è tutto sospeso, non ci sono stati passi avanti. Se si vuole rispettare il limite del 1 settembre, allora De Laurentiis si deve muovere rapidamente” – afferma il sindaco ai microfoni di Radio CRC.

Il primo cittadino di Qualiano ha poi spiegato di come i terreni scelti dal Napoli siano privati e, di conseguenza, le licenze arriverebbero subito. La scelta finale però, ovviamente, aspetta al patron dei campioni d’Italia:

“La prima decisione spetta ad Aurelio De Laurentiis. Se sarà convinto allora noi lavoreremo giorno e notte. Io credo che il presidente voglia regalare anche quest’altra gioia ai tifosi, una squadra come il Napoli deve essere patrimonializzata. Avere un centro sportivo di proprietà è molto importante” – conclude il sindaco di Qualiano.

Il Napoli è voglioso di compiere anche questo passo per diventare grande, spinto dalla voglia di Conte di allenare i suoi uomini su un campo all’altezza del club.

Napoli, dietro Qualiano ci sono anche i tifosi: il motivo

Nonostante la situazione sia in stand-by, come dichiarato anche dal sindaco, il Napoli sembra aver scelto Qualiano come sua prossima casa. La decisione del club sarebbe anche di comodità per i tifosi, vista la posizione vicino alla stazione Qualiano-Giugliano.

Inoltre, la vicinanza alle arterie principali come la Domiziana e l’Asse Mediano, rende il tutto più facilmente raggiungibile per gli abitanti di Napoli o province. Qualiano dunque metterebbe d’accordo più parti.

Una cosa è certa però: gli azzurri sono pronti a lasciare Castel Volturno e presto conosceranno con certezza la loro futura casa, pronta ad ospitarli e vederli trionfare.