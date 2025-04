Terreni da rifare? L’ex Napoli risponde ad Antonio Conte sulla polemica di Castel Volturno

L’ex attaccante non ha dubbi, l’analisi sui terreni e sulle modalità del tecnico azzurro è chiarissima: ecco cosa ha detto.

La polemica sollevata da Antonio Conte al termine del match vinto con il Monza ha continuato a far parlare di sé anche diversi giorni dopo la partita. D’altronde l’infortunio al soleo di David Neres non ha fatto altro che gettare benzina su un fuoco già particolarmente ardente nelle ultime settimane.

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro nelle ultime apparizioni con la stampa preoccupano l’ambiente partenopeo, che adesso teme di doverlo salutare a fine stagione. Ma c’è anche chi conosce Antonio Conte e sa come “gestire” le dichiarazioni. Tra questi anche Roberto Sosa, il “Pampa”, che ai microfoni di Tele a ha commentato le uscite del tecnico del Napoli.

“Ora il Napoli è primo, non più a -3, non può polemizzare e trovare sempre un nemico, sappiamo lui com’è, è stato fuori tempo. L’ultimo turno ha cambiato tutte le prospettive, si deve parlare solo di questo. Lui alla fine si aspettava questa posizione, è bravo a far risalire squadre in difficoltà, un po’ di pressione l’ha subita. Forse si è pure pentito delle dichiarazioni. La squadra forse ha pure risentito a Monza delle parole del mister e del clima, ma non sorprende perché Conte è conosciuto in Italia ed all’estero per queste uscite spericolate“, ha commentato Sosa.