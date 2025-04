Nuovo Centro Sportivo Napoli, è tutto deciso: mancano solo le firme

In casa Napoli, in attesa della gara di questa sera con il Torino, bisogna segnalare delle grosse novità sche riguardano il nuovo centro sportivo

Dopo la vittoria rimediata a Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha di fronte a sé un’altra gara molto importante I partenopei, infatti, giocheranno questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.

Questa gara contro i granata, visto anche il match casalingo dell’Inter contro la Roma, è ovviamente decisiva per la lotta scudetto tra il Napoli e la ‘Beneamata’. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa partenopea bisogna segnalare delle novità importanti su un altro fronte, ovvero il nuovo centro sportivo.

Napoli, il nuovo centro sportivo partenopeo dovrebbe sorgere a Qualiano: accordo ad un passo

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano napoletano ‘Il Mattino’, visto che si starebbe alle firme, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso che infatti il nuovo centro sportivo sorgerebbe a Qualiano (comune della provincia nord-ovest di Napoli). La nuova casa del club partenopeo, dunque, dovrebbe sorgere in un’area di ben venticinque ettari.

Il progetto del Napoli, dunque, è quello di costruire ben dieci campi da calcio, palestre, piscine ed un centro benessere. Da sottolineare che c’è anche l’intenzione di destinare una mini area da 900 posti dove poter far giocarela Primavera azzurra in Youth League e le squadre femminili, le quali avranno anche un loro settore giovanile. Questo progetto, di fatto, dovrebbe far elargire ad Aurelio De Laurentiis la bellezza di 45 milioni di euro.

Nuovo centro sportivo Napoli, ecco tutti gli obiettivi di Aurelio De Laurentiis: i dettagli e le tempistiche

A differenza di altre occasioni, quindi, Aurelio De Laurentiis ha tutta l’intenzione di chiudere il prima possibile la pratica ‘nuovo centro sportivo’. Secondo gli studi del club partenopeo questa nuova cittadella sportiva, una volta ottenuti tutti i permessi, la si potrà costruire e completare tra i 12 ed i 18 mesi.

Il Napoli vuole costruire un nuovo centro sportivo che sia lontano dalla città, come sono anche quelli delle altre squadre del nostro campionato di Serie A. Aurelio De Laurentiis, di fatto, vuole costruire una nuova casa per il suo club che sia all’avanguardia, ecosostenibile e strategico per il futuro della stessa società. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità su questo fronte importantissimo per il futuro della squadra azzurra.