Napoli, c’è un giocatore che non ha dimenticato gli azzurri: può riavvicinarsi in estate

Un attaccante non ha dimenticato l’interesse degli azzurri dello scorso gennaio e per l’estate potrebbe nuovamente avvicinarsi al club

Sono giorni caldissimi in casa Napoli, con decine di nomi che orbiteranno intorno alla squadra. La conferma di Antonio Conte ha dato ancora più valore al progetto partenopeo in vista della prossima stagione. E poi ci sono i nomi di De Bruyne e David, che accendono ulteriormente la piazza e attirano altri profili per raggiungere un club in salute e con un progetto chiarissimo.

Calciomercato Napoli, si riaccende la pista Noa Lang: il punto sulla trattativa

Tra i nomi che erano stati accostati al Napoli, c’era anche quello di Noa Lang. L’olandese era uno dei profili valutati a gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il PSV, però, non ha voluto lasciar partire il classe ’99 a metà stagione, vincendo poi il campionato olandese a fine stagione. Ma l’esterno non ha scordato l’interesse degli azzurri.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore avrebbe riaperto al trasferimento in maglia azzurra. Il progetto partenopeo attira e non poco uno come Noa Lang, che resta tra i nomi nel taccuino di Giovanni Manna.

Qualsiasi trattativa sarà rimandata alle prossime settimane. La dirigenza del Napoli farà le sua valutazioni sull’ipotetica spesa di oltre 30 milioni per un giocatore da 14 gol e 12 assist stagionali. Antonio Conte dovrà dare il via libera, mentre resteranno in gioco anche altre ipotesi per il reparto offensivo.