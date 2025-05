Calciomercato Napoli, addio a sorpresa? Il rischio per un titolarissimo

Un super titolarissimo degli azzurri potrebbe davvero salutare a sorpresa? Emerge una nuova ipotesi che tiene in allarme i tifosi

Il Napoli ha iniziato a progettare la prossima stagione. Sono numerosi i temi che dovranno essere affrontati in casa azzurra, ma almeno quello dell’allenatore è già stato risolto. Antonio Conte sarà ancora la guida tecnica del club e da questa base di partenza si potrà costruire proprio il futuro azzurro.

Il calciomercato dei partenopei prevedrà una serie di entrate di primo piano. Da tempo la società ha iniziato a trattare Kevin De Bruyne, che sembra sempre più vicino. Mentre sullo sfondo restano, tra i tanti, i nomi di David, Gyokeres, Kean, Lookman e Zhegrova.

Ma gli affari per il Napoli non saranno solamente in entrata. Bisognerà anche pensare alle uscite. Appurati gli addii dei prestiti come Okafor o Billing, ci si concentrerà anche su nomi presenti da più tempo in rosa. Tra questi potrebbero esserci anche delle sorprese, meno gradite ai tifosi.

Calciomercato Napoli, Rrahmani in uscita? L’ipotesi a sorpresa terrorizza

A lanciare l’allarme, questa mattina, la Gazzetta dello Sport, che per la prima volta ipotizza una possibile cessione del difensore due volte Campione d’Italia. Durante la stagione il kosovaro è stato uno dei migliori calciatori della rosa azzurra, nonché inserito nella top 11 della Serie A secondo i dati Opta. Il suo livello è cresciuto a dismisura in questi anni, dimostrando di poter giocare alla grande al fianco di chiunque.

Per troppo tempo Rrahmani è stato definito come il profilo più debole nel duo con Koulibaly prima, Kim poi e Buongiorno infine. Invece lui ha risposto sul campo, diventando lui il perno della difesa meno battuta d’Europa e sapendo reggere il colpo anche con Juan Jesus o calciatori meno esperti in Serie A come Natan e Rafa Marin. Persino con Olivera adattato a centrale non ha mai vacillato.

Le sue prestazioni avrebbero attirato le attenzioni di altri club. “Bisognerà capire se il Napoli ha delle pretendenti sull’uscio di casa”, scrive la Gazzetta. L’eventuale interessamento di altre società è assolutamente plausibile dato il rendimento del giocatore, ma poi sarà il Napoli a decidere. A 31 anni, con altri due anni di contratto (più opzione per il terzo), Rrahmani è davanti a un bivio.

Può decidere di chiudere la sua carriera in azzurro, sperando di vincere ancora, o può voltare pagine per un’ultima grande esperienza. La volontà del difensore, al momento, non ha mai fatto pensare a un addio. Il mercato, però, è imprevedibile e le sirene straniere potrebbero allettarlo. I prossimi mesi ci racconteranno la verità.