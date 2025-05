“Siamo abbastanza vicini”, Manna su De Bruyne: l’annuncio

Arrivano novità importantissime sulla trattativa con De Bruyne: il belga è sempre più vicino al trasferimento al Napoli.

Dopo l’annuncio ufficiale della permanenza a Napoli di Antonio Conte, i tifosi azzurri ricevono un’ulteriore notizia che li riempie di gioia. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha infatti annunciato novità importanti sulla trattativa tra il club partenopeo e Kevin De Bruyne.

Manna: “Siamo vicini per De Bruyne”

Ottime notizie per i tifosi azzurri: Kevin De Bruyne è ad un passo dalla firma col club partenopeo. Già in programma le visite mediche per il talento belga.

Dopo che la permanenza di Conte è stata ribadita e poi ufficializzata durante una cena in un ristorante del capoluogo partenopeo tra De Laurentiis, Conte, Manna e Chiavelli, si è svolta anche una mini conferenza stampa tra i dirigenti azzurri. Una notizia ancora più importante, però, arriva dal ds Manna, che annuncia l’ormai prossimo accordo tra il Napoli e Kevin De Bruyne.

Nell’attesa dell’ufficialità vera e propria, i tifosi iniziano a gioire: in molti sperano che questa stagione trionfante possa essere ripetuta, magari con qualche soddisfazione anche nelle coppe europee.