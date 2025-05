Napoli, incontro in serata Conte – De Laurentiis: la scelta definitiva

Sul futuro di Antonio Conte, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Novità importantissima sul futuro di Antonio Conte. In serata andrà in scena un nuovo appuntamento tra il tecnico azzurro e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’incontro tra i due sarà fondamentale e potrebbe decidere una volta per tutte le sorti della panchina partenopeaa.

Di Marzio: “Conte ha deciso di restare, stasera nuovo incontro con ADL”

Gianluca di Marzio rivela la scelta presa da Antonio Conte: stasera ci sarà un nuovo summit tra il salentino e il presidente De Laurentiis per prendere una decisione definitiva.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena davvero fondamentale sul futuro di Antonio Conte: l’allenatore ex Juventus ha deciso di restare alla guida del Napoli. In serata è previsto un incontro tra De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Conte: questo summit potrebbe sancire la sua permanenza a Napoli: