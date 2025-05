Napoli, arriva un prestigioso primato: i dettagli

Una stagione da incorniciare per il Napoli e non solo nel rettangolo di gioco. In tal senso, arriva un traguardo importantissimo per la società partenopea.

Il Napoli entra ufficialmente nell’élite europea per valore e gestione economica. A confermarlo è Antonio Di Cianni, Senior Manager di Football Benchmark, intervenuto su Radio CRC. I dati certificano un traguardo storico: per la prima volta, il valore dell’impresa SSC Napoli ha superato il miliardo di euro, grazie a una gestione virtuosa e a una crescita organica che ha pochi eguali in Italia.

“Il Napoli ha superato il miliardo: è un caso unico in Europa”

“Quest’anno il Napoli supera per la prima volta il miliardo di euro di valore d’impresa. Ha aggregato quasi 100 milioni di profitti netti, che è una rarità”, ha dichiarato Di Cianni. La metodologia di analisi si basa su multipli dei ricavi pluriennali. “Il Napoli è tra i pochi in Europa ad aver ottenuto questo risultato senza uno stadio di proprietà”, ha aggiunto Di Cianni, sottolineando come la mancanza di un impianto resti un limite per il salto commerciale.

Nel 2023-2024 il Napoli ha toccato quota 255 milioni di ricavi, più del doppio rispetto al 2016. Ma resta dietro a Milan, Inter e Juve sui ricavi da sponsor.

“Adesso la sfida del Napoli è commerciale: merchandising, sponsor, marketing. Lo scudetto e la Champions devono essere il volano per crescere ancora”. Il futuro? “Non ci si può fermare. Il Napoli deve consolidarsi, aumentare i ricavi e restare ai vertici”.