Il Napoli è campione d’Italia: è storia, gli azzurri vincono il quarto scudetto

Al Maradona è andata in scena la gara più importante dell’intero campionato del Napoli. Gli uomini di Conte hanno finalmente coronato il sogno scudetto.

Di fronte ad un Maradona completamente sold out, il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia. Vittoria per 2-0 contro il Cagliari di Davide Nicola. Dopo un primo tempo di totale assedio azzurro, McTominay porta il Napoli in vantaggio con un fantastico gol in sforbiciata. Nel secondo tempo è la cavalcata di Romelu Lukaku a regalare la vittoria e il titolo ai partenopei. L’entusiasmo ora è alle stelle: inizia la festa dei tifosi dentro e fuori allo stadio nell’attesa della premiazione ufficiale.

Trionfo Napoli: gli azzurri sono campioni d’Italia

Dopo una stagione semplicemente straordinaria, gli uomini di Antonio Conte hanno regalato una soddisfazione immensa al popolo azzurro. Uno scudetto che resterà sicuramente nella storia del Napoli, anche per via della lunga ed intensa battaglia con l’Inter per il primo posto. Il lavoro del tecnico salentino ha subito portato i suoi frutti e ora i calciatori azzurri possono finalmente festeggiare questo grande trionfo.

La serata dei tifosi partenopei sarà dunque ancora molto lunga: iniziano ufficialmente i festeggiamenti per le vie di Napoli, in attesa che i giocatori in campo vengano premiati e sollevino il trofeo tanto ambito.