Le strade con il Napoli si separano dopo la finale: la verità sul riscatto

Il giocatore, al termine della finale giocata, è pronto a separarsi definitivamente dal Napoli, ecco la verità sul suo riscatto

Il Napoli comincia a lavora intensamente sulla squadra da regalare ad Antonio Conte – almeno si spera – per la prossima stagione. Gli azzurri infatti, saranno chiamati a compiere un gran numero di partite visto l’impegno in Champions League e Supercoppa Italiana.

La rosa attuale non è sicuramente adatta e completa per svolgere al meglio quattro competizioni. La volontà di Manna, direttore sportivo, è di intervenire sin da subito sul mercato, così che si possa lavorare in tranquillità già al ritiro di Dimaro.

Napoli, addio certo di Natan: il punto e le cifre del riscatto

Non a caso, il Napoli osserva le potenziali uscite per fare cassa, per poi reinvestire il ricavato in nuovi volti da integrare in rosa. Natan è tra questi, con il riscatto ora sempre più vicino.

Come riportato da GloboEsporte, il Napoli e il Betis si incontreranno per definire l’accordo per riscattare Natan, con una cifra che si aggira attorno i 9 milioni di euro. Profitto utile da aggiungere al budget già stanziato.

Si può considerare dunque finita l’avventura di Natan con la maglia del Napoli, con prestazioni altalenanti che hanno spinto il club a cederlo dopo solo una stagione.