Conte verso la permanenza, rivelate le condizioni del tecnico: i dettagli

Ore caldissime in casa Napoli, con i partenopei che attendono fiduciosi la decisione finale di Antonio Conte riguardo al suo futuro. In tal senso, arrivano aggiornamenti da Paolo Paganini.

Più volte accostato alla Juventus negli ultimi giorni, il futuro del tecnico leccese sembrava ormai distante dalle pendici del Vesuvio. La svolta sembrerebbe essere arrivata nella giornata di ieri, al termine di intensi colloqui con il patron azzurro che avrebbe messo sul tavolo pesanti garanzie d’investimento.

Le richieste di Conte

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, la prima richiesta del tecnico leccese sarebbe stata un ritocco dello stipendio. Conte è consapevole di aver superato di gran lunga le più rosee aspettative dell’ambiente, e proprio per questo ritiene di meritare un riconoscimento adeguato dopo una stagione in cui è riuscito a tenere testa a squadre ben più attrezzate della sua.

Oltre all’aumento salariale, Conte pretende garanzie importanti sul mercato: i rinforzi estivi dovranno assicurare la massima competitività, sia in Italia che in Europa. Per questo avrebbe chiesto al patron azzurro di puntare con decisione su Moise Kean della Fiorentina e su Ndoye del Bologna. David, nel frattempo, sarebbe finito in stand-by, in quanto non pienamente congeniale alle caratteristiche di gioco del tecnico salentino.