Napoli, Conte sempre più vicino alla permanenza: le quattro mosse di De Laurentiis per convincerlo

Il patron azzurro verso le conferma di Conte sulla panchina: ecco come ha fatto.

Il matrimonio tra Antonio Conte ed il Napoli sembra destinato a continuare. Nelle ultime ore aumentano sempre di più le voci relative ad un possibile accordo tra le due parti, ora decise a proseguire insieme anche per la prossima stagione.

Non era scontato, considerate le ultime, tese, settimane azzurre. Eppure Aurelio De Laurentiis sta tentando il tutto per tutto per convincere Conte a rimanere a Napoli, a pare ci stia riuscendo.

Ecco come De Laurentiis ha convinto Conte: le mosse

Ma in che modo? Come riportato da SportMediaset, a conferma delle sensazioni positive delle ultime ore, sarebbero quattro le mosse che il patron azzurro ha fatto per arrivare ad un accordo.