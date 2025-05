Conte-Napoli, parti sempre più vicine: l’indizio è chiaro

La situazione di stallo tra Conte e il Napoli sembra stia giungendo a una conclusione. In tal senso, arrivano novità da Ciro Venerato.

Dopo settimane di voci e sondaggi incrociati, il Napoli si prepara a confermare Antonio Conte sulla propria panchina. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato in un aggiornamento per la Rai, l’ex tecnico di Juventus e Inter ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro, nonostante i tentativi di John Elkann e le promesse dell’amico Chiellini per un ritorno a Torino.

“Conte resta a Napoli, segnali da tutte le città chiave”

“Arrivano segnali e riscontri da Napoli, Torino e Milano”, ha spiegato Venerato. “Nonostante il pressing di John Elkann e le promesse dell’amico Chiellini, Conte intende proseguire in azzurro”.

Secondo il giornalista Rai, De Laurentiis sarebbe pronto a premiare Conte anche sul piano economico, con un possibile ritocco dell’ingaggio. “Probabilmente De Laurentiis lo premierà anche contrattualmente. Voci su aumento di stipendio tutte da verificare. Già incassato bonus doppio rispetto alla zona Champions”, scrive Venerato.

Con Conte ormai fuori dai radar bianconeri, la Juventus dovrebbe virare su Tudor. Intanto Allegri è ora libero di dire sì al Milan.Allegri da domani sarà libero di dire sì al Milan (scade stasera l’impegno verbale col Napoli)”, spiega Venerato. Per la Juve, niente Mancini o Gasperini: “Tudor in pole, Gasperini dialoga con la Roma da tre giorni”.

L’ultimo ostacolo è superato: manca solo il tweet di De Laurentiis. “Conte bis alle porte. Quasi un quinto scudetto per Aurelio: chapeau!”, conclude Venerato.