Conte-Napoli, l’ultima ora di Romano non lascia dubbi: sta accadendo in questi minuti

Il futuro di Antonio Conte al Napoli continua ad essere in bilico. Negli ultimi minuti sono emersi dettagli importanti.

La situazione tra Antonio Conte e il Napoli continua ad essere sempre più in bilico. Ad oggi, non ci sono certezze sul futuro del tecnico nonostante il pressing della società azzurra. La volontà del club è chiara: trattenere l’allenatore salentino in vista della prossima stagione. A tal proposito, sono emersi dettagli importanti proprio sul futuro del tecnico.

Adeguamento e non solo: l’ultima mossa del Napoli per convincere Conte

Il Napoli è pronto a trattenere Antonio Conte. Quella che inizialmente sembrava una storia già terminata, in realtà sta avendo un epilogo del tutto diverso. L’incontro tenutosi martedì tra Aurelio De Laurentiis, il tecnico e il DS Manna potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

Come riportato da Fabrizio Romano negli ultimissimi minuti, oltre ad un progetto chiaro ed ambizioso, al tecnico sarebbe stato proposto anche un adeguamento contrattuale. Infatti, il Napoli avrebbe offerto un aumento ad Antonio Conte per convincerlo a restare alla Corte del Vesuvio.

Il mercato, lo stipendio e i progetti futuri, sono tutti elementi a disposizione del patron per convincere Antonio Conte. Quest’ultimo, continua ad essere nel mirino della Juventus, ma al momento la permanenza a Napoli non è da escludere. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti cruciali.