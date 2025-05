Calciomercato Napoli, in arrivo il colpo dalla Ligue 1: parla l’intermediario

Nonostante in casa Napoli tenga prepotentemente banco il futuro di Antonio Conte, un’occhio è sempre rivolto al mercato in entrata. In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti per un campione della Ligue 1.

La trattativa tra un vero e proprio mattatore del Campionato francese e il Napoli è più avanzata di quanto si pensasse. A svelarlo è l’intermediario coinvolto nell’operazione, che ha parlato ai microfoni di StileTv confermando l’esistenza di un precontratto già firmato con il club azzurro. L’affare, però, non è ancora chiuso definitivamente: due fattori potrebbero cambiare le carte in tavola.

“C’è un precontratto firmato, ma non è ancora fatta”

A svelarlo è l’intermediario di Edon Zhegrova, esterno in forza al Lille, che poi aggiunge: ” Un mese e mezzo fa c’è stato l’ultimo contatto col Napoli, le parti sono d’accordo su tutto. Poi dovrà essere tutto trascritto se si chiuderà l’accordo”.

Il Napoli e l’entourage del calciatore avrebbero trovato un’intesa totale, nero su bianco: “Al momento c’è un precontratto in cui tutte le parti sono d’accordo su ogni cosa”, ha spiegato l’intermediario. La permanenza di Antonio Conte a Napoli potrebbe essere la chiave per la chiusura dell’affare, ma anche il PSG è pronto a inserirsi.

“Tempo fa c’è stato l’accordo, ma se poi l’affare si farà dipenderà da due fattori: se resta Antonio Conte e se arriverà un’offerta del PSG. Se il club parigino dovesse chiedere il giocatore, Zhegrova andrà a Parigi”.

Il Napoli resta in attesa, con il rischio di vedersi sfuggire un colpo già impostato.