Napoli, tifosi in estasi: gadget dello Scudetto gratis per tutti

Grossa novità per i tifosi del Napoli, con il club che mette a disposizione i gadget del quarto Scudetto gratis per tutti

Il Napoli continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo, dopo aver affrontato giorni di piena festa anche al fianco della città. Il bus scoperto, lunedì, ha avuto un gran successo con più di 350.000 sostenitori azzurri che sono corsi ad abbracciare i campioni d’Italia.

La concentrazione del Napoli, a seguito della grande gioia, è passata al calciomercato che verrà – con De Bruyne quasi ufficializzato dal patron azzurro con dichiarazioni forti – e anche al lato panchina, sempre più calda e attesa. Però il club, tramite una notizia giunta fuori nelle ultime ore, ha mandato in visibilio i tifosi azzurri, che ora non attendono altro l’avvenimento della manifestazione che si terrà nella giornata di sabato.

Napoli, gadget gratis per tutti: ecco dove e quando

La festa a Napoli non è assolutamente finita e, sicuramente, andrà avanti ancora per molte settimane. Poi ci sono le voci di mercato che non spengono l’entusiasmo dei tifosi, sempre in attesa però della scelta futura di Conte. Il Napoli neo campione d’Italia però, ha regalato una nuova gioia ai propri tifosi.

In occasione della finale Play-off del Napoli Primavera, che si scontrerà contro la Virtus Entella il 31 maggio alle ore 14:30, saranno messi a disposizione dei gadget in omaggio per tutti gli spettatori. L’accesso allo stadio sarà gratuito.

I tifosi azzurri difficilmente si faranno scappare questa occasione anche per la sostenere gli azzurrini, gruppo squadra sempre utile ed importante per il futuro.

Napoli-Entella, arriva il messaggio anche dei calciatori azzurri: l’invito ai tifosi

Il Napoli Primavera è pronto a tornare nel campionato che conta, con gli azzurrini decisi nel trionfare come i campioni d’Italia. Gli stessi calciatori però, sono corsi sui social a condividere la locandina e sostenere i ragazzi che scenderanno in campo sabato.

I calciatori di Antonio Conte, tramite storie su Instagram, spingono l’invito a tutti i tifosi, con alcuni messaggi di incoraggiamento agli azzurrini: “Forza ragazzi” – scrivono capitan Giovanni Di Lorenzo e Juan Jesus.

Anche Pasquale Mazzocchi ha trasmesso vicinanza al Napoli Primavera, condividendo la locandina sulle stories. I tifosi ora si domandano se ci saranno o meno anche i campioni d’Italia, con la speranza dare continuità al momento di festa nel capoluogo campano e festeggiare la promozione degli azzurrini.