Napoli Primavera, tutto pronto per la finalissima dei play-off: scopri dove seguire il match

Manca sempre meno alla finalissima tra Napoli e Virtus Entella. Gli azzurri si giocheranno un posto nella prossima Primavera 1.

Sono giorni di grossa attesa quelli che precedono la finalissima dei play-off Primavera 2 tra Napoli e Virtus Entella. Gli azzurrini, dopo una stagione da protagonista, hanno la possibilità di raggiungere Frosinone e Parma nella Primavera 1. Si tratterebbe di una promozione molto importante, vista l’importanza del Napoli all’interno del quadro calcistico italiano. A tal proposito, sarà possibile seguire il match in diretta.

Primavera 2, in diretta la finalissima tra Napoli e Virtus Entella

La svolta tanto attesa è ormai arrivata. La finalissima dei play-off di Primavera 2 tra Napoli e Virtus Entella sarà visibile in diretta. Ad annunciare il tutto è stata la Lega Serie B che coprirà l’evento sul proprio canale “YouTube”. Si tratta di una decisione molto importante che sottolinea la voglia e la determinazione nel seguire i giovani.

Il match andrà in scena sabato 31 maggio alle ore 14.30 allo stadio Piccolo di Cercola. Come già anticipato, però, chi non potrà assistere al match dagli spalti, potrà ugualmente seguire il match in diretta. L’attesa aumenta sempre più per una sfida che potrebbe decretare una promozione ricercatissima.