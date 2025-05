Napoli, l’America’s Cup colpita dallo Scudetto: dato clamoroso

L’America’s Cup è rimasta particolarmente colpita dal dato clamoroso emerso fuori durante la festa Scudetto tenutasi a Napoli

Il Napoli lo scorso venerdì si è aggiudicato il suo quarto titolo della storia, con una vittoria sofferta e tirata contro l’Inter di Simone Inzaghi, ancora ferma a zero titoli stagionali. Gli azzurri per la prima volta hanno festeggiato con l’intera città partenopea, abbracciando il caloroso affetto che solo Napoli riesce spesso a dare.

I tifosi, lunedì, non si sono di certo fatti scappare la parata Scudetto, con due bus scoperti che hanno percorso il tratto del lungomare di Mergellina con i calciatori, staff e dirigenza al suo interno. La festa ha portato a molti complimenti per l’organizzazione e per il successo avuto.

Napoli, la città si prepara anche all’America’s Cup: arrivano complimenti preziosi

La città di Napoli si prepara ad accogliere una manifestazione molto importante a livello mondiale: l’America’s Cup. La competizione si svolgerà nel 2027, con il capoluogo campano ospite onorario delle corse.

“Non potremmo essere più contenti di aver riportato l’America’s Cup a Napoli dopo 174 anni” – afferma Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, intervistato alla RAI a Castel dell’Ovo dopo la presentazione della 38esima edizione della Coppa America di vele.

Non sono mancati apprezzamenti sulla parata Scudetto organizzata dal club e dal Comune di Napoli:

“Complimenti alla squadra di calcio del Napoli, abbiamo visto le immagini in televisione della parata dei due bus scoperti. Era qualcosa di incredibile e pazzesco” – dice Dalton.

La festa avvenuta lunedì infatti ha mostrato di come la città di Napoli sta tornando in vita anche dal punto di vista sportivo, con le vele – competizione mondiale – pronte a sbarcare nel golfo azzurro.

Napoli, la parata dei Campioni: dato clamoroso

Il dato emerso fuori, direttamente dal sito ufficiale del Napoli Calcio, è clamoroso. Un numero elevato di tifosi non si è perso la fantastica festa, con i giocatori passati a pochi metri dalla loro gente. Sul lungomare infatti, erano presenti ben 350.000 persone.

L’evento è stato trasmesso anche in diretta RAI, si in ambito nazionale su RAI 2, che a livello mondiale su RAI Italia, totalizzando una media di oltre 70 milioni di telespettatori, con 170 paesi diversi collegati. Un successo incredibile dunque per il club e l’intera città.

Inoltre, sui canali social del Napoli, sono state superate le 200 milioni di visualizzazioni, a conferma della crescita internazionale che sta avendo il club di Aurelio De Laurentiis.