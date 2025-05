Mercato Napoli, patto tra Conte e De Laurentiis: pronto un altro colpo

Le richieste del mister sono precise, e il presidente vuole accontentarlo per convincerlo a restare: pronto un altro super colpo

È stata un’annata da favola per il Napoli di Antonio Conte: un trionfo che sa di rivincita dopo il disastro della stagione precedente, chiusa con un desolante decimo posto. In pochi avrebbero scommesso su un titolo dopo un’estate di cambiamenti, una rosa corta e una serie infinita di infortuni.

Eppure, con una determinazione feroce e una guida tecnica di ferro, gli azzurri sono tornati sul tetto d’Italia. Ma il calcio non dorme mai, e mentre il popolo partenopeo celebra, il club sta già costruendo il futuro.

Conte-De Laurentiis, i retroscena di mercato nel summit

Nella giornata di ieri, a Roma, si è tenuto un lungo vertice tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, durato quasi quattro ore, come riportato da La Repubblica. De Laurentiis ha voluto mettere le cose in chiaro: stavolta si fa sul serio. Si lavora per portare a casa De Bruyne, un’operazione clamorosa, ma non isolata: la vera sorpresa riguarda un altro nome: Davide Frattesi.

Non un semplice confronto, ma un vero e proprio piano d’attacco, dunque, per convincere il tecnico. Un incontro decisivo con al centro della conversazione, ovviamente, il calciomercato. Conte stravede per Frattesi. Lo ha già allenato in Nazionale e ne conosce perfettamente le qualità: dinamismo, inserimenti, personalità.

Un centrocampista moderno, capace di fare tutto, e con una fame che si sposa perfettamente con la visione del tecnico salentino. Secondo Repubblica, il Napoli ha già avviato i primi contatti con l’Inter e con l’entourage del giocatore. Davide piace, eccome se piace. E se Conte darà l’ok definitivo, la trattativa potrebbe decollare già nei prossimi giorni.

Conte punta Frattesi: patto con De Laurentiis

Il summit romano ha lasciato pochi dubbi: Conte vuole certezze, non promesse. E De Laurentiis, stavolta, sembra intenzionato a mettere sul piatto tutto ciò che serve per costruire una squadra europea, vera, competitiva, profonda.

Frattesi rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo: sarebbe un segnale chiaro. Il Napoli non vuole essere una meteora, ma una realtà solida nel tempo. Nel frattempo, si monitora anche Jonathan David, attaccante del Lille, pronto a salutare la Ligue 1.

Ma se c’è un nome che ha davvero acceso l’entusiasmo del tecnico, è quello del numero 16 nerazzurro. Frattesi a Napoli non è più solo un’idea: è una possibilità concreta, e potrebbe diventare il primo grande mattoncino del Napoli che verrà.