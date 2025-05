De Laurentiis accontenta Conte, sta succedendo in queste ore

Il patron azzurro vuole convincere il tecnico, è disposto ad accontentarlo: i dettagli.

L’incontro avvenuto ieri tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si è concluso con la necessità di prendersi ancora qualche giorno per riflettere. Il presidente del Napoli ha dato piena disponibilità al tecnico leccese ad accontentarlo in tutte le sue richieste.

Un traguardo come lo scudetto ha convinto De Laurentiis ha fare un passo verso Conte, in un’estate importantissima per il club partenopeo. Perdere il tecnico campione d’Italia significherebbe, comunque, dover ripartire da una nuova guida in panchina, cosa che tutti vogliono evitare all’interno dell’ambiente azzurro.

Castel Volturno, De Laurentiis sistema i terreni di gioco

E allora Aurelio De Laurentiis sta iniziando già a lavorare sulle richieste fatte da Antonio Conte, anche quelle che non riguardano il mercato estivo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe un’altra sorpresa in casa Napoli. Sono iniziati, in queste ore, i lavori di sistemazione dei terreni di gioco del centro sportivo di Castel Volturno. Era stato lo stesso Antonio Conte a lamentarne le condizioni, dando la colpa ai terreni di gioco per alcuni infortuni che i giocatori avevano accusato.