“Ci rivediamo a luglio” l’annuncio social sul Conte bis fa impazzire i tifosi del Napoli

Indizio social sul futuro di Antonio Conte e della sua permanenza a Napoli: non ci sono dubbi, ecco l’annuncio

Nella giornata di martedì 27 maggio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono lasciati con la promessa di risentirsi nel giro di 48, o massimo 72 ore. Entro il fine settimana, il Napoli saprà se il suo allenatore sarà ancora l’autore dello Scudetto o se ce ne sarà uno differente. E tutte le strade porterebbero a Massimiliano Allegri.

Nel frattempo, il mister è in città. Si gode Napoli assieme alla moglie. È stato avvistato in mattinata bere un caffè ai baretti. Sembra tranquillo, forse solo apparentemente, mentre rimugina sul da fare e sulla sua prossima stagione. Un suo collaboratore, però, sembra volersi sbilanciare in un momento così delicato in cui le parti riflettono.

Conte resta a Napoli: la foto fa sperare

Infatti, Elvis Abbruscato, membro dello staff di Conte, ha repostato una foto con Nicolas Camardella, proprietario di White Chill Out, un locale di Pozzuoli frequentato anche da Cristian Stellini, il vice del mister. In questa foto, Nicolas scrive:

“Ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio”

Una frase che lascia aperto uno spiraglio sulla permanenza di Abbruscato, voluto fortemente da Conte nel suo staff per il primo anno a Napoli. Di conseguenza, potrebbe essere un suggerimento sullo stesso futuro di mister Antonio. Sempre lo stesso Nicolas, qualche giorno fa e dopo la vittoria dello Scudetto, aveva postato una foto con Stellini, sulla cui descrizione si augurava di rivederlo presto.

Ore di riflessione per Conte

L’allenatore azzurro sta vivendo un momento molto importante per la sua carriera. Dalla cena Scudetto sembravano non esserci speranze per una permanenza a Napoli. Le parole di Aurelio De Laurentiis sembravano voler dire grazie. Un addio annunciato. Con tanto di tributo per il tecnico che ha lavorato sodo sin dal primo giorno in azzurro.

Il presidente però ha ottenuto del tempo di riflessione dopo l’incontro a Roma. Il tecnico ha parlato con il presidente, consapevole che sulle tracce di Antonio c’è la Juventus. A questo punto, Conte deve fare le sue valutazioni in base a cosa può dare ancora a Napoli, se vivere l’esperienza della Champions con la squadra azzurra e Scudettata o andare via e inseguire nuovamente il richiamo bianconero.